Премьер: если нет части забора, это не значит, что Латвия не контролирует границу
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Отсутствие забора на каком-то участке не снижает возможности Латвии контролировать восточную границу, заявил сегодня после встречи коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр добавил, что ранее при строительстве восточной границы страны возникали различные трудности, но они преодолены и работа продвигается вперед.

При этом Кариньш отметил, что существуют различные решения, в том числе технологические, которые помогают видеть всю границу, а инфраструктура постоянно совершенствуется, что облегчает работу пограничников.

После попытки военного переворота в России на выходных министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что независимо от того, что будет происходить, домашним заданием Латвии является укрепление восточной границы, где забор является лишь одним из элементов.

Всего планируется построить 173 километра забора на латвийско-белорусской границе. Первый этап строительства забора протяженностью 85,9 км будет завершен к началу осени 2023 года.

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