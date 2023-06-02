Премьер-министр — Ашераденс, глава МИД — Кариньш. Названа версия новой коалиции

В распоряжение портала Delfi попала информация о создании новой коалиции, в которую войдут "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные".

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Как следует из неофициальной информации портала Delfi, руководителем нового правительства будет нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), а действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш (также — "Новое Единство") переместится в кресло министра иностранных дел. Этот пост освобождается после инаугурации новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича 8 июля.

Сам Арвилс Ашераденс пока не подтверждает информацию о своей возможной номинации, пишет агентство LETA.

Также, по неофициальной информации, министром финансов может стать Янис Рейрс ("Новое Единство"), который занимал эту должность в прошлом правительстве. Нынешняя министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") может стать министром внутренних дел.

Должности сохранят министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

В новой потенциальной коалиции СЗК может получить должности министра благосостояния, министра окружающей среды и регионального развития, министра экономики и министра земледелия.

"Прогрессивным" могут достаться посты министра культуры, министра обороны и министра сообщения.

Пока нет информации о том, какая политическая сила возьмет на себя ответственность за Министерство здравоохранения.

В 15.30 начнется встреча нынешних коалиционных партнеров — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения. Чем закончатся переговоры на фоне неофициальной информации о готовности "Нового Единства" сменить нынешних коалиционных партнеров, станет известно через несколько часов.