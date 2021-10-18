Премьер-министр: для введения локдауна Латвии придется занимать дополнительные финансовые средства
Foto: LETA

Для введения локдауна Латвии придется брать дополнительные финансовые средства, чтобы стимулировать отрасли, уходящие на четыре недели в режим простоя. Об этом в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению заявил глава правительства Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что конкретное финансирование, которое потребуется для введения более строгих ограничений, еще не обсуждалось. Этот вопрос будет находиться в компетенции Министерства экономики и Министерства финансов.

"Это одна из величайших трагедий для нашей страны, потому что теперь обществу не только придется потерпеть четыре недели, чтобы спасти нашу систему здравоохранения, "благодаря" тому, что все еще много невакцинированых жителей, но также нам придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в экономику, которая будет вынуждена уйти на простой ", — сказал Кариньш.

Премьер-министр отметил, что у Латвии уже есть опыт решения вопросов финансовой поддержки, а это значит, что будут повторно задействованы все предыдущие механизмы поддержки.

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