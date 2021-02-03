Премьер-министр исключил возможность объединения KNAB и Бюро внутренней безопасности
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Вопрос о присоединении Бюро внутренней безопасности (БВБ) к Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не стоит в повестке дня, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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На просьбу прокомментировать соответствующее предложение министра внутренних дел Сандиса Гиргенса премьер ответил, что сейчас не идет речи об объединении этих учреждений, хотя можно обсудить, как улучшить их работу.

Кариньш заявил, что его это предложение удивило.

Как ранее сообщила передача "Ничего личного", Гиргенс подал соответствующее предложение в совет по предотвращению преступности, мотивировав его экономией ресурсов.

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LETA

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LETA

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Сандис Гиргенс KNAB Кришьянис Кариньш
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