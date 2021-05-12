Премьер-министр издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из KPV LV в Национальное объединение.

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Как сообщили в бюро премьер-министра, решение принято с учетом обязанностей главы правительства, предусмотренных договором о сотрудничестве коалиции.

До утверждения нового министра экономики его обязанности будет исполнять министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение).

Распоряжение вступит в силу в пятницу, 14 мая.

В этот же день премьер созвал заседание коалиции для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Как сообщалось, парламентская фракция партии KPV LV постановила, что бывший член партии Янис Витенбергс, перешедший в Национальное объединение, должен уйти с должности министра экономики. Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

После этого решения о выходе из фракции заявили четыре депутата KPV LV — Айвар Гейданс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс. Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

Депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами и эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

В ближайшее время вышедшие из фракции депутаты сформируют независимую депутатскую группу, в которую войдет и бывший член фракции и председатель KPV LV Атис Закатистов.

Таким образом, фракция KPV LV, которая после выборов была одной из самых больших в парламенте, уменьшилась до пяти депутатов — это минимальное количество, допустимое для существования фракции. Теперь в состав фракции KPV LV входят Марис Можвилло, Эрик Пуценс, Иева Крапане, Ральф Немиро и Каспар Гиргенс.