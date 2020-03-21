Премьер-министр Латвии с сегодняшнего дня в самоизоляции

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в самоизоляции - он признан контактным лицом, сообщает LETA.

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“Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы”, - в твиттере сообщил Кариньш.

Премьер и его бюро продолжит работу удаленно.

Кариньш призвал всех жителей вести себя ответственно в связи с распространением COVID-19.

Как уже сообщалось, депутат Сейма Артус Кайминьш заболел COVID-19. Из-за этого будут проверены все депутаты Сейма и работники парламента, бывавшие в контакте с Кайминшем. Все, кто в последние 14 дней контактировал с Кайминьшем, должен отправиться в самоизоляцию.