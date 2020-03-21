Премьер-министр Латвии с сегодняшнего дня в самоизоляции

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в самоизоляции - он признан контактным лицом, сообщает LETA.
“Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы”, - в твиттере сообщил Кариньш.
Премьер и его бюро продолжит работу удаленно.
Кариньш призвал всех жителей вести себя ответственно в связи с распространением COVID-19.
Как уже сообщалось, депутат Сейма Артус Кайминьш заболел COVID-19. Из-за этого будут проверены все депутаты Сейма и работники парламента, бывавшие в контакте с Кайминшем. Все, кто в последние 14 дней контактировал с Кайминьшем, должен отправиться в самоизоляцию.