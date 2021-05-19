Премьер-министр Латвии выступает за перенос Праздника песни и танца на следующий год

Удаленный молодежный Праздник песни и танца - не праздник, не стоит отнимать его у детей, поэтому необходимо перенести это событие на следующий год, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Он об этом сообщил в эфире передачи LTV “Rīta panorāma”, передает LETA.

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Кариньш считает, что правительство должно принять решение перенести праздник на следующий год, когда он сможет проходить очно. В противном случае может возникнуть ситуация, что всем придется ждать праздник несколько лет и это нечестно по отношению к детям.

Премьер указал, что многие родители не считают э-праздник событием, которое дети заслужили. “Я понимаю, что дети переживают, так как не могут очно участвовать в празднике, но любой понимает, что э-праздник это не праздник”, - заявил политик.

“Если же в этом вопросе существенным аспектом являются и деньги, то я предлагаю всем организаторам праздника - руководителям коллективов и дирижерам, - выплатить полную зарплату за то, что они пытались поддержать дух праздника”, - добавил Кариньш.

Ранее правительство отложило принятие решения о проведении молодежного Праздника песни и танца на конец мая. Министерство образования и науки предлагает не проводить его в традиционном формате. Сегодня совет праздника заслушает сообщение об удаленном формате мероприятия - "э-празднике".