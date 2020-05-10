Премьер-министр потребовал у главы МВД разъяснений о работе полиции 9 мая

Премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал у министра внутренних дел Сандиса Гиргенса разъяснений о работе полиции 9 мая по контролю соблюдения запрета на собрания. Об этом премьер сообщил социальной сети Twitter.

По словам Кариньша, вирус еще не побежден и ограничения все еще в силе, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.

Esmu pieprasījis iekšlietu ministra @SandisGirgens skaidrojumu par vakar notikušo pulcēšanos pasākumā Pārdaugavā un @Valsts_policija veikto spēkā esošo #COVID19 izplatības ierobežojumu uzraudzību. Vīruss nav uzvarēts. Ierobežojumi pastāv, lai sargātu cilvēku veselību un dzīvības. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 10, 2020

Многие пользователи социальных сетей упрекают полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке. Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника собрались сотни людей. Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания. Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний.

В Государственной полиции отметили, что понимают опасения жителей, так как со стороны может показаться, что у памятника действительно собралась толпа людей, которые не соблюдают дистанцию и запрет на собрания, и полиция якобы никак не реагирует. "Однако, нужно указать, что мы живем в правовом государстве и полиция на протяжении всего дня следила за тем, чтобы не допустить собраний, чтобы соблюдалась дистанция и люди, которые в индивидуальном порядке пришли возложить цветы, не задерживались у памятника", - говорится в комментарии полиции.

Как сообщалось, сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции работали 9 мая в усиленном режиме. Особое внимание было уделено Парку Победы, где в субботу всего зафиксировали 44 нарушения, в том числе 24 нарушения запрета на собрания и требования соблюдать физическое дистанцирование во время чрезвычайного положения.

За порядком следили десятки полицейских. Помимо пеших патрулей к работе были привлечены кинологи, а также конные патрули. Полиция использовала громкоговорители, чтобы постоянно напоминать о соблюдении социальной дистанции и ограничениях на собрания.