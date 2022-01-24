Премьер-министр: Россию ждут серьезные последствия в случае нападения на Украину

Россию ожидают серьезные последствия, если она осуществит военное нападение на Украину, заявил на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Возможное нападение России на Украину было одной из тем на прошедшем в понедельник, 24 января, заседании партнеров по коалиции. Как указал Кариньш, правительство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным добилось того, что сотрудничество между НАТО и странами Европейского союза (ЕС) стало еще более тесным.

"В случае военного нападения на Украину будут серьезные, координированные и глубокие последствия, в том числе экономические", — добавил премьер.

Также Кариньш сообщил, что Латвия оказывает Украине все виды помощи, в том числе запланирована военная поддержка в виде передачи зенитных ракет, чтобы в случае нападения Украина могла себя защитить.

Премьер-министр также признал, что Латвия потребовала от партнеров по НАТО усилить свое присутствие в странах Балтии и ведутся переговоры о том, когда и как это может произойти. Представители правительства США уже заявили о том, что будет усилена общая обороноспособность в Восточной Европе, добавил Кариньш.

Ранее сообщалось, что НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию.