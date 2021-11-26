Премьер-министр сомневается в точности статистики смертности от коронавируса

Министерство здравоохранения выясняет, насколько точной является статистика смертей инфицированных Covid-19, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании комиссии Сейма по парламентскому расследованию процесса преодоления кризиса из-за Covid-19.

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Премьер-министр привел в качестве теоретического примера вероятность смерти человека через некоторое время после автомобильной аварии: если в больнице ему ставят диагноз Covid-19, то не будет ли он тоже включен в статистику смертей пациентов с Covid-19.

"Я не уверен, что статистика полностью точна, поэтому Минздрав выясняет этот вопрос", - сказал Кариньш.

По словам премьера, высокая смертность в Латвии связана с тем, что, в отличие от некоторых других стран, в Латвии не вакцинировалось большое число пожилых людей.

Как сообщалось, будет создана специальная рабочая группа по анализу причин высокой смертности инфицированных "Covid-19" и поиску решений для их устранения в будущем. Представитель Минздрава Оскар Шнейдерс сообщил, что такое решение было принято на заседании стратегического совета сектора здравоохранения.

С начала пандемии Covid-19 в 2020 году в Латвии умерло более 4000 человек, инфицированных коронавирусом.