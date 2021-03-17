Премьер-министр удовлетворен работой министра здравоохранения

С учетом проблем с закупкой вакцин от Covid-19 в Министерстве здравоохранения должны были произойти кадровые перестановки, но нынешний министр Даниэль Павлютс работает удовлетворительно, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам премьера, причиной ошибок в процессе заказа вакцин стала "слабость" чиновников, и реакцией на это должны были стать кадровые изменения в министерстве.

На вопрос о том, не горит ли и у нынешнего главы Минздрава земля под ногами, Кариньш ответил отрицательно, отметив, что Павлютс является "частью решения". Премьер подчеркнул, что именно вместе с Павлютсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем в настоящее время ведется активная работа над тем, чтобы добиться введения в ЕС механизма выравнивания в распределении вакцин.