Премьер: нет необходимости пересматривать ограничения в связи с Covid-19
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В настоящее время нет необходимости пересматривать действующие ограничения из-за Covid-19, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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На заседании коалиции вопрос о возможном пересмотре мер предосторожности сегодня не обсуждался, так как одновременно проходило совещание в Минздраве, и пока у премьера нет информации о том, как завершилась встреча в министерстве.

"Сейчас не то время, чтобы смягчать какие-либо требования. Латвия с точки зрения распространения болезни является исключением, потому что даже у соседей показатели заболеваемости растут быстрее. Нас спасает то, что среди жителей страны болезнь была успешно побеждена благодаря совместным усилиям, но с возобновлением возможности путешествовать, когда почти на каждом направлении более высокий показатель заболеваемости, увеличивается и риск заражения", — сказал глава правительства.

Как сообщалось, с 7 августа двухнедельную самоизоляцию необходимо соблюдать всем, кто возвращается в Латвию или был проездом в 17 странах ЕС и Европейской экономической зоны, а также в Монако, Андорре и Сан-Марино.

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