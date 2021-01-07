Премьер одобрил кандидатуру Павлютса на роль нового министра здравоохранения

В четверг, 7 января, премьер Кришьянис Кариньш провел встречу с кандидатом в министры здравоохранения от партии "Развитие/За!" Даниэлем Павлютсом, по итогам которой сообщил журналистам, что одобряет данную кандидатуру. Как отмечает LETA, Кариньш рассказал, что его беседа с Павлютсом получилась "положительной и хорошей".

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В этот же день в интервью Латвийскому радио Павлютс заявил, что он намерен работать над ускорением темпов вакцинации, улучшением и дополнением плана вакцинации и поддержкой больниц.

Политик добавил, что вакцинация от Covid-19 уже ведется, но довольно медленно, и уже можно начинать исследовать, что мешает процессам. В ближайшем будущем первичная цель состоит в том, чтобы подготовить семейных врачей к началу массовой вакцинации в марте и апреле.

Кроме того, в числе первых дел Павлютс планирует встречи с руководителями больниц, чтобы вместе обсудить, что им еще нужно для более успешной борьбы с пандемией.

Павлютс подчеркнул, что коммуникация также будет важна для него, чтобы объяснять решения правительства общественности и бороться с дезинформацией, которая охватывает многие аспекты борьбы с Covid-19.

По словам кандидата на пост министра, в целом он будет продолжать работу своей предшественницы Илзе Винькеле, но правительство может ожидать от него новых инициатив, например, по поддержке пострадавших от кризиса общественных групп.

На вопрос, считает ли он себя компетентным кандидатом на эту должность, Павлютс ответил, что в сфере здравоохранения много знающих специалистов, но руководить отраслью должен опытный политик, и он считает себя таковым.

Павлютс заручился поддержкой всех партий коалиции

Одновременно, Павлютс заручился поддержкой всех партий коалиции. Так, фракция объединения "Для развития/За!" в Сейме сегодня утром поддерживала решение входящей в состав объединения партии "Движение "За!"" о выдвижении Павлютса на должность министра здравоохранения.

Лидер объединения партий "Новое Единство" Арвилс Ашераденс высоко оценил то, что объединение партий "Для развития/За!" выдвинуло на эту должность "самого мощного или одного из самых мощных" своих представителей. По его мнению, это говорит о серьезном отношении "Для развития/За!" к сложившейся ситуации.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс также подчеркнул, что может сказать о Павлютсе только хорошее и не видит причин не назначить его на пост министра здравоохранения.

Павлютса поддержит и партия "KPV LV". Заместитель председателя парламентской фракции "KPV LV" Эрик Пуценс заявил агентству LЕТА, что объединение "Для развития/За!" имеет право выдвинуть своего кандидата и оно должно взять на себя всю ответственность за это решение.

Член правления Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс подчеркнул, что сейчас крайне важны быстрые, решительные действия, поэтому НКП готова уже в ближайшее время проголосовать за кандидатуру нового министра здравоохранения.

"Наше мнение о Павлютсе положительное. Отрасль в такой ситуации нельзя оставлять без министра", — сказал депутат.

По мнению Фелдманса, первое, что следует сделать Павлютсу, — побороть "отставание в процессе вакцинации", потому что в Латвии на сегодняшний день намного меньше вакцинированных жителей, чем в соседних странах.

"Для нас было бы очень важно не только догнать, но и опередить соседние страны в прогрессе вакцинации, потому что это в некоторой степени соревнование, поскольку первая страна, оправившаяся от кризиса, получит определенное преимущество и национальную конкурентоспособность", — заявил Фелдманс.

Сегодня в 15:00 состоится заседание формирующих правительство партий, на котором пройдет обсуждение назначения нового министра здравоохранения. Не исключено, что этот вопрос уже сегодня или завтра будет рассмотрен Сеймом.

Назначен и.о. министра здравоохранения

В четверг Кариньш подписал распоряжение об увольнении министра здравоохранения Илзе Винькеле и назначении министра обороны Артиса Пабрикса и.о. министра здравоохранения до утверждения нового министра Сеймом.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что перед подписанием приказа премьер-министр связался с Винькеле и поблагодарил ее и команду за проделанную до сих пор работу.

Премьер-министр также проинформировал Пабрикса, что, принимая во внимание большой опыт работы в качестве министра, он будет назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения на период до назначения нового министра.

Приказ Кариньша вступает в силу с момента его подписания.