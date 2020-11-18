Премьер пожелал латвийцам быть ответственными и дальновидными
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш в годовщину провозглашения Латвийского государства пожелал латвийцам быть ответственными и дальновидными.

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В праздничном обращении к народу Латвии премьер-министр отметил, что перед поколениями, жившими 102 года назад, стояла задача физически завоевать независимость Латвии, и они ее выполнили. 30 лет назад латвийцам предстояло вернуть независимость государства, и они этого тоже добились.

"Вызовом для сегодняшних поколений является пандемия Covid-19, которую мы преодолеем — благодаря ответственности и действиям каждого человека, потому что в этом сила. Мы ее преодолеем, чтобы дальше строить наше общее будущее. Будем ответственными, дальновидными, будем работать на благо Латвии!",- сказал Кариньш.

Премьер пожелал всем спокойного праздника, подчеркнув, что латвийцы пройдут через это сложное время, если будут едины.

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LETA

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