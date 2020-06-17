Премьер: проект Rail Baltica нужно рассматривать шире, чем его прямое экономическое влияние

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica нужно рассматривать шире, чем его прямое экономическое влияние, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя выводы Европейской ревизионной палаты о проекте.

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Как сообщили в бюро премьера, Кариньш считает, что Rail Baltica геополитически является наиболее важным проектом региона, который станет большим вкладом в его конкурентоспособность и безопасность.

"В реализации Rail Baltica участвуют четыре государства — Латвия, Литва, Эстония, а также Польша, кроме того, он осуществляется в тесной связи с Финляндией. Это проект европейского уровня", — подчеркнул Кариньш.

В бюро премьера отметили, что проведенный в 2017 анализ затрат и выгод подтверждает экономическую обоснованность проекта. Страны Балтии вместе с европейскими партнерами уже сейчас работают над тем, чтобы обеспечить запланированные пассажирские и грузовые потоки, соединяя региональные транспортные артерии с маршрутом Rail Baltica, развивая грузовые терминалы и интегрируя их в общую транспортную инфраструктуру.

"До сих пор фрагментарная структура реализации проекта и недостаточный мандат совместного предприятия "RB Rail" не позволяли проекту достаточно быстро продвигаться вперед. Укрепление совместного предприятия обеспечит реализацию Rail Baltica без неоправданных задержек, а также прозрачность расходов и их контроль", — подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Европейская ревизионная палата (ЕРП) пришла к выводу, что проект железнодорожной магистрали Rail Baltica за короткий срок подорожал на 2,35 млрд до 7 млрд евро. По мнению ЕРП, реальные затраты на реализацию проекта составят не первоначально рассчитанные 4,648 млрд евро или предусмотренные в настоящее время 5,8 млрд евро, а 7 млрд евро и больше.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границы Литвы с Польшей, протяженность которой составит 870 км. Предполагается, что затраты на проект составят 5,8 млрд евро. Часть финансирования будет выделена из средств ЕС. Построить Rail Baltica планируется к 2026 году.