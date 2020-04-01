Премьер: штрафы до 5 000 евро будут применяться только к злонамеренным нарушителям режима ЧС

Увеличение штрафов за нарушение требований эпидемиологической безопасности нужно только затем, чтобы полиция могла эффективно бороться со злонамеренными нарушителями, объяснил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

По его словам, полиция иногда должна быть "зубастой", но основная ее задача — говорить с обществом и объяснять, что соблюдение связанных с Covid-19 ограничений — в интересах каждого. Та же задача — у политиков.

"Мне лично и правительству не нужно ничего кроме того, чтобы наше общество было здоровым и сильным. И мы такими будем, если будем соблюдать физическую дистанцию и запрет собираться не более чем по двое", — подчеркнул глава правительства.

Ранее штрафы за эти нарушения составляли 10-700 евро для физических лиц и 140-2800 евро для юридических. Штрафы будут увеличены до 10-2000 евро для физических и до 140-5000 евро для физических лиц.