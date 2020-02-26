Премьер сравнил министра Борданса с "мальчиком, который жалуется на других, а сам не делает домашние задания"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал министра юстиции, лидера НКП Яниса Борданса "сделать домашние задания", прежде чем критиковать остальных членов правительства.

Как сообщает LETA со ссылкой на телеканал TV3, Кариньш сравнил нынешнюю ситуацию в Кабмине со школьными временами, когда "был один мальчик, который все время жаловался на других, пытаясь привлечь к себе внимание, хотя сам не делал домашние задания".

Ранее Борданс призвал Кариньша освободить от должности своего партнера по коалиции Ральфа Немиро (KPV LV). По мнению Борданса, происходящее в Минэкономики "говорит о том, что министр Ральф Немиро вместо того, чтобы дать задание ликвидировать КОЗ, тратит все деньги на то, чтобы поставить своих людей на нужные позиции в Latvenergo", причем это люди с сомнительной репутацией.

В связи с этим Немиро объявил, что Борданс "хочет также отстранить и министра внутренних дел. "Возможно, сделать это государство полицейским. Думаю, что в этом случае интерес у Консервативной партии, а точнее, лично Борданса, очень простой — перенять МВД", — заявил нынешний министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).