Премьер встретится с Голубевой и партнерами по коалиции сразу после возвращения из Канады

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") проведет встречу с министром внутренних дел Марией Голубевой ("Для развития/За!") и партнерами по коалиции сразу после возвращения из Канады, сообщили агентству LETA в бюро премьера.

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В распространенном бюро заявлении для прессы отмечается, что Кариньш, понимая обеспокоенность формирующих коалицию партий и общественности по поводу событий 9 и 10 мая в парке Победы, вновь подчеркнул, что неуважение к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам войны России против Украины, не имеет оправданий и повторение подобных ситуаций недопустимо.

Как подчеркнул премьер, в настоящее время важным вопросом является укрепление внутренней и внешней безопасности страны, поэтому он занимает приоритетное место в его рабочей повестке дня.

Визит Кариньша в Канаду завершится в четверг встречей с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.

Как сообщалось, Национальное объединение (НО) требует от премьер-министра отставки министра внутренних дел в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.

НО заявило, что в случае, если премьер-министр и партнеры по коалиции не примут во внимание точку зрения НО по этому вопросу, правление партии не видит возможности продолжать работу в правительстве и примет решение об отзыве своих министров.

"То, что каждый лояльный Латвии человек был вынужден испытать в своей стране 9 и 10 мая, неприемлемо. Мы не можем считать это будничной случайностью, политическая ответственность за которую ограничивается символической критикой и обещанием исправиться", — заявил глава фракции НО в Сейме Райвис Дзинтарс.

Два запроса об освобождении Голубевой от должности подала также парламентская оппозиция.

Как сообщалось, 10 мая вечером в парке Победы собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию, а полиция не сразу на это отреагировала, вызвав упреки в бездействии.

Утром того же дня были убраны цветы у памятника, которые люди возлагали 9 мая, что вызвало острую реакцию в социальных сетях. Вечером к памятнику пришли сотни людей, которые вновь принесли цветы.