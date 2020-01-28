Премьер вступился за жителей Тейки: нужна дискуссия о том, где строить здание СГБ

Можно понять и рижан, которые хотят парк, и мотивацию Службы госбезопасности (СГБ), считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Нужна дискуссия по этому вопросу — и в Сейме, и в парламентской Комиссии национальной безопасности.

Кариньш напомнил, что в Сейм поданы подписи нескольких тысяч жителей, которые просят обустроить в этом месте парк.

"Мы услышали вопрос, будем решать решение", — пообещал премьер.

С активистами, которые борются за парк на месте бывшего велотрека, в понедельник встретились представители партий "Развитие/За!" и Новой консервативной партии. Мартиньш Стакис из "Развитие/За!" сказал, что без дискуссии ситуацию решить нельзя.

"Я определенно призову свою партию и состоящих в ней министров поддержать заморозку проекта на некоторое время, пока идет публичное обсуждение. Я считаю, что Valsts nekustamie īpašumi должны услышать позицию обеих сторон", — заявил Стакис.

Новая консервативная партия заявила, что она поддерживает идею построить парк на месте бывшего велотрека и предложит коалиции для нового здания СГБ использовать уже существующую инфраструктуру.

Как сообщалось, на месте бывшего велотрека "Марс" будет построено новое здание СГБ. Жители района против — это всегда была зеленая зона, а в районе нет своего парка. Кроме того, для постройки здания придется вырубать вековые деревья. 20 января в Сейм была направлена общественная инициатива, авторы которой протестовали против вырубки деревьев и призывали обустроить на этой территории парк. Инициатива собрала более 15 000 подписей.

СГБ, в свою очередь, сообщает, что решение о начале строительства здания на этой территории было принято правительством в 2017 году. Решение о строительстве нового здания для СГБ (на тот момент — Полиции безопасности) было принято правительством Латвии в 2008 году, однако из-за финансового кризиса проект был отложен. Новое решение построить здание на улице Бривибас было принято 3 августа 2017 года. До сих пор информация о строительстве здания для СГБ не публиковалась, поскольку была секретной. С учетом общественного интереса к обустройству территории на улице Бривибас 207 СГБ приняла решение снять гриф секретности с части информации о проекте.

СГБ отмечает, что в данный момент структуры спецслужбы размещены в нескольких зданиях, и служебные помещения в них устарели. "С учетом развития технологий и новым вызовам безопасности, нынешние помещения СГБ в ближайшем будущем перестанут соответствовать нуждам СГБ как страны-члена НАТО и ЕС", — отмечает в своем заявлении спецслужба.

Затраты на строительство здания могут обойтись в 30-50 миллионов евро.