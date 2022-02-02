Премьер: ядром обороны должна быть профессиональная армия, а частично обязательная служба может стать дополнением

Ядром обороны Латвии должна остаться хорошо экипированная профессиональная армия, а одним из возможных дополнением могла быть стать частично обязательная военная служба, сказал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Так глава правительства ответил на вопрос, есть ли основание для начала в стране дискуссии для введения обязательной военной службы. Премьер-министр указал, что об это стоит говорить, и Министерство обороны вместе с Национальными вооруженными силами это уже делают.

"Ясно, что ядром, на мой взгляд, должна остаться профессиональная служба — хорошо обученные, очень эффективные, боеспособные солдаты. Но, чем больше наших жителей и молодежи мы могли бы, вовлекая, обучить, тем было бы лучше", — сказал глава Кабмина.

В качестве возможных вариантов привлечения населения и молодежи к укреплению обороноспособности страны Кариньш упомянул частичное введение обязательной воинской повинности, увеличение численности солдат запаса и земессаргов, "возможно, также с частичной обязательностью". Также было бы очень полезно обучать школьников действиям в военных и кризисных ситуациях, сказал премьер.

По мнению Кариньша, "нам нужно удержать качество и профессиоанализм обороны", в то же время вовлекая все больше людей в повышение обороноспособности страны. Решения тут могут быть разными, признал премьер-министр.