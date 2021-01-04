Премьер завтра ждет от Минздрава четкий план вакцинации против Covid-19
Foto: F64

Завтра премьер-министр Кришьянис Кариньш ожидает от Министерства здравоохранения четкий план вакцинации против Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш заявил в Twitter, что и правительству, и всему обществу необходим четкий и понятный план вакцинации. Сейчас это приоритетная задача для страны, сказал премьер.

Как сообщалось, сегодня Латвия получила вторую партию разработанных Pfizer и BioNTech вакцин от Covid-19 — 13 650 доз вакцины Comirnaty.

В минувший понедельник в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.

В целом Pfizer и BioNTech планируют поставить весь объем заказанных Латвией вакцин в первом квартале 2021 года, сообщили ранее в Государственном агентстве лекарств.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

14

Source

LETA

Tags

Twitter Вакцинация Кришьянис Кариньш Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота