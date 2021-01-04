Премьер завтра ждет от Минздрава четкий план вакцинации против Covid-19

Завтра премьер-министр Кришьянис Кариньш ожидает от Министерства здравоохранения четкий план вакцинации против Covid-19.

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Кариньш заявил в Twitter, что и правительству, и всему обществу необходим четкий и понятный план вакцинации. Сейчас это приоритетная задача для страны, сказал премьер.

Как сообщалось, сегодня Латвия получила вторую партию разработанных Pfizer и BioNTech вакцин от Covid-19 — 13 650 доз вакцины Comirnaty.

В минувший понедельник в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.

В целом Pfizer и BioNTech планируют поставить весь объем заказанных Латвией вакцин в первом квартале 2021 года, сообщили ранее в Государственном агентстве лекарств.