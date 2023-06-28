Премию гражданина Европы получил руководитель Twitter-конвоя Позняк
Foto: Valsts ieņēmumu dienests

Европарламент присудил обладателю титула "Человек Европы в Латвии", руководителю Twitter-конвоя Рейнису Позняку Премию гражданина Европы, сообщили агентству LETA в бюро евродепутата Инесе Вайдере.

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Вайдере, выдвинувшая Позняка на эту награду, заявила, что личность, предприимчивость и лидерские качества руководителя Twitter-конвоя позволили не только много сделать для поддержки Украины, но и привлекли других благотворителей.

"В это время, когда так важна поддержка Украины в борьбе за свободу и демократию не только там, но и во всей Европе, такая мобилизация помощи должна быть особо оценена. Мы можем гордиться заслуженным признанием, которое получил Позняк и его инициатива", — сказала Вайдере.

Twitter-конвой Позняка начал работу вскоре после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро, которые отправлялись туда каждую неделю. Кроме того, Познякс собрал аналогичную сумму в форме пожертвований, и работа над проектом продолжается.

Позняк выразил благодарность за высокую оценку его деятельности, подчеркнув, что это заслуга общества, и недостатка в желающих поддержать Украину прежнему нет.

"Я восхищаюсь нашим народом — нисколько не уменьшилось желание помогать, действовать, гнать машины. Может быть, немного уменьшились денежные суммы пожертвований, но не желание помочь. Это еще один фактор, который двигает и будет двигать меня вперед", — заявил руководитель Twitter-конвоя.

Премию гражданина Европы получил еще один проект из Латвии — дискуссионный фестиваль Lampa.

Церемония вручения Премии гражданина Европы каждый год проходит в Брюсселе. Награда присуждается людям, группам людей или организациям за выдающийся вклад в содействие взаимопониманию и сплоченности граждан Европейского союза, трансграничному сотрудничеству в ЕС, а также за повседневную работу по укреплению европейских ценностей, таких как уважение к человеку, свобода, равенство и солидарность.

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