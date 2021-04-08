Пренебрежение родительскими обязанностями будут считать разновидностью насилия

Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о защите прав детей, которые классифицируют оставление детей без присмотра как один из видов насилия, сообщает LETA.

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Сейм передал эти поправки Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам и по ее просьбе рассмотрел их в первом чтении.

Законопроект разделил понятие халатности (nolaidība) и оставления без присмотра (pamešana novārtā). Халатность — это невыполнение обязанностей по присмотру за детьми или поверхностное их выполнение, а оставление без присмотра — это длительная и систематическая халатность, которая вредит или может навредить развитию ребенка или вызывает физические либо психоэмоциональные страдания.

За оставление без присмотра родителей могут наказать штрафом до 700 евро или вынести предупреждение.

Также, согласно новому закону, у родителей будет обязанность сотрудничать с социальной службой, используя программы поддержки семьи, если в этих семьях констатировано насилие или другие нарушения в отношения ребенка. Если родители отказываются сотрудничать, об этом сообщается в Сиротский суд.

Ввести термин "оставление без присмотра" в Закон о защите детей предложил в январе омбудсмен Юрис Янсонс. 11 июня Сейм принял поправки к этому закону, и из него было исключено определение понятия "халатность" и "халатность родителей". Обосновали это тем, что такое определение может привести к тому, что после любого несчастного случая с ребенком родители или другие ответственные за ребенка могут подлежать уголовному наказанию. Омбудсмен счел исключение определение халатности из закона слишком поспешным, однако согласился с тем, что нельзя считать насилием любой несчастный случай, случившийся по недосмотру родителей. Кроме того, по его мнению, нельзя считать насилием все проявления невыполнения родительских обязанностей. Однако есть случаи, когда невыполнение родительских обязанностей переходит все границы и может считаться насилием.