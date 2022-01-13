Президент: баррикады 1991 года были свидетельством национальной воли нашего народа

Баррикады 1991 года были свидетельством национальной воли нашего народа, убежден президент Латвии Эгилc Левитс.

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Как сообщила руководитель медиа-центра Канцелярии президента Юстине Дейчмане, в четверг Левитс посетил фотовыставку "Вспоминая баррикады 1991 года", которая размещена в сквере у памятника Свободы и на Домской площади. Масштабный фоторепортаж знакомит с баррикадами 1991 года в Риге и Латвии и их участниками. Выставка открыта до 25 января.

По заявлению главы государства, баррикады стали решающим моментом для Латвии — быть или не быть. По его словам, то, что было сделано на баррикадах, — немыслимо и удалось, потому что люди объединились для своей страны.

"Мы можем поблагодарить участников баррикад за то, что сегодня у нас есть Латвийское государство", — подчеркнул Левитс.

Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года. Их целью было защитить здание Верховного Совета, телевидения, мосты через Даугаву и другие стратегически важные объекты.

ОМОН начал действовать 16 января, но самые кровавые события произошли 20 января, когда ОМОН попытался захватить здание Министерства внутренних дел. В то же время в результате обстрела у моста Вецмилгрависа погиб водитель Министерства сообщения Роберт Мурниекс.

Места упокоения погибших во время баррикад в настоящее время находятся на Втором лесном кладбище в Риге, где похоронены Андрис Слапиньш, Эдийс Риекстиньш, Сергей Кононенко, Юрис Подниекс и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается как день памяти защитников баррикад.