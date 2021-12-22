Президент: давление на латвийско-белорусской границе может увеличиться

Нужно считаться с тем, что давление со стороны Белоруссии, которая направляет потоки мигрантов на границу Латвии, может увеличиться. Об этом заявил президент Эгил Левитс в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

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Сейчас границы Латвии в безопасности, так как пограничники предотвращают попытки проникновения в страну нарушителей, отметил президент. По его словам, пограничная охрана работает очень профессионально.

Он также отметил, что у Латвии в данном вопросе есть поддержка Европейского союза и НАТО. "Мы в этом вопросе не одиноки", — сказал президент.

В то же время, как указал Левитс, европейские нормы регулирования миграции устарели и должны измениться, чтобы адаптироваться к новой ситуации, когда в мире появились такие новые формы агрессии, как гибридная война.

Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс на прошлой неделе заявил, что ситуация на границе стала более напряженной. Потоки нарушителей на границах Белоруссии с Литвой и Польшей уменьшаются, и в настоящее время Латвия может стать страной, против которой может быть усилено давление.

С 10 августа, когда в приграничной зоне с Белоруссией была объявлена чрезвычайная ситуация, предотвращены попытки 3400 человек нелегально перейти границу.