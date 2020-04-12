Президент Эгил Левитс выразил надежду, что Латвия среди первых одолеет кризис и начнет подъем

В своем пасхальном обращении к нации Эгил Левитс высказал мысль, что "благодаря терпению нашего народа и взвешенной политике страны, Латвия — одно из немногих государств в мире, которое относительно хорошо способно контролировать ситуацию и управлять ею". Президент считает разумным ожидать, что Латвия окажется "в числе стран, которые первыми оправятся от кризиса и начнут свой подъем".

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Глава государства высказал предположение, что невероятная ситуация, когда половина земного шара сидит дома, может оказать "глубокое и позитивное влияние на осознание общественных ценностей и восприятие мира. Это заставит людей осознать хрупкость обычного и привычного бытия, осознать уникальность и ценность жизни, почувствовать и оценить свободу, оценить ценность человеческих контактов". Именно сейчас люди должны осознать: ничто и никогда не может полноценно заменить человека. А также понять, что для полноценной жизни людям совсем не так уж много надо.

По мнению президента, пандемия приведет к переоценке ценностей — люди станут уделять больше внимания качеству жизни — образованию, здоровью, культуре, окружающей среде, природе. И все это придаст новый импульс экономике.

"История учит, что каждый кризис когда-то заканчивается и за ним следует стремительный путь вверх… Наш путь вверх. Немного другой — в лучшем направлении, чем до того", — заявил президент и пожелал всем хорошей, солнечной, серьезной и полной светлых мыслей Пасхи.