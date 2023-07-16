Президент готов посетить все края Латвии, чтобы узнать об их нуждах
Foto: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с председателем Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтсом Каминскисом в Рижском замке подтвердил готовность посетить все края Латвии, чтобы ознакомиться с работой самоуправлений, условиями жизни, потребностями населения, учебных заведений и бизнеса.

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Как сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, на встрече обсуждались актуальные вопросы повестки дня ЛСС, в том числе задачи, стоящие перед краевыми самоуправлениями и городами после административно-территориальной реформы.

В ходе встречи Ринкевич и Каминскис договорились о продолжении сотрудничества, организации регулярных встреч и обмена информацией, а также о совместной работе с экспертами ЛСС.

Планируется, что свой первый региональный визит президент совершит 21 июля, посетив Краславский край.

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