Президент и премьер поздравили латвийцев с Днем матери

14 мая в Латвии отмечается День матери, и всех мам с этим праздником поздравили президент Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Сердечно поздравляю с Днем матери всех мам! Спасибо за вашу безусловную любовь, бесконечное терпение и неоценимую поддержку", - говорится в поздравлении президента.

"День за днем наши мамы, бабушки, приемные мамы с любовью заботятся и поддерживают самых близких и любимых людей, свою семью. Сегодня мы поздравляем и благодарим наших мам за их ежедневную заботу, любовь и поддержку", - сказал премьер-министр.

Сегодня День матери отмечается в разные дни в различных странах мира и в основном является государственным праздником. В Латвии День матери стал ежегодным и неотъемлемым праздником.

День матери впервые отмечался во второе воскресенье мая 1908 года в США, когда учительница воскресной школы Анна Риз Джарвис из Западной Вирджинии провела церковные службы в честь своей матери.