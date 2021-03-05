Президент: изначально при закупке вакцин допущены стратегические ошибки, и сейчас мы расплачиваемся

В изначальном заказе вакцин от Covid-19 допущены большие стратегические ошибки, и сейчас мы за них расплачиваемся, считает президент Латвии Эгил Левитс.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV он подчеркнул, что сейчас особенно важно подготовиться к массовой вакцинации, которая может начаться уже в апреле. Левитс верит в способность министра здравоохранения Даниэля Павлютса организовать процесс так, чтобы каждый день можно было вакцинировать 30 000 человек.

По его словам, процесс должен быть как можно более быстрым, потому что промедление бьет по экономике. От скорости процесса зависит вся Латвия — общество и экономика, подчеркнул президент.

Он призвал другие города присмотреться к Кулдиге, которая сделала легкоатлетический манеж центром вакцинации. По его мнению, в других городах тоже следует найти помещения, где можно быстро привить большие массы людей.

Комментируя то, что Латвии доступно меньшее количество вакцин, чем Эстонии и Литве, Левитс пояснил, что пропорционально количество доставленных вакцин такое же, как в других странах ЕС, но их доставляют в соответствии с закупкой. И причина — допущенные в самом начале, при заказе, стратегические ошибки.

"Мы заказали новые вакцины и поучились на ошибках, но эти ошибки были, и это объяснение тому, почему у нас меньше [вакцин], чем в Эстонии и в Литве", — объяснил Левитс. На вопрос о том, можно ли считать эти стратегические ошибки преступной халатностью, Левитс ответил, что, по его мнению, никто не делал эти ошибки осознанно. По его мнению, ошибки должны проанализировать исследователи, и найти системные ошибки, которые привели к неспособности справиться с ситуацией в учреждении государственного управления.

Он подчеркнул, что уже давно говорит о невысоком уровне государственного управления в Латвии. И хотя государство, по мнению президента, в этом плане продвинулось вперед, кризисная ситуация показала, что быстрой реакции не достает. "С рутиной справляемся, а в чрезвычайной ситуации есть недостатки. Нужно сделать выводы, чтобы исправить процесс", — отметил Левитс.