Президент: качественное и доступное здравоохранение — в интересах всех жителей Латвии
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Качественное и доступное здравоохранение отвечает интересам всех жителей Латвии, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который сегодня в Рижском замке встретился с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне, чтобы обсудить актуальные вопросы сферы здравоохранения.

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Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, президент ознакомился с основными приоритетами Министерства здравоохранения и основными задачами сферы здравоохранения на 2023 и 2024 годы, а также планом по распределению дополнительного финансирования в 2023 году.

Стороны обсудили начатые реформы и мероприятия по организации системы здравоохранения, уделив особое внимание действующей модели финансирования здравоохранения, проблемам больничной сети, нехватке кадров и различиям в оплате труда трудоустроенных в сфере здравоохранения в Риге и регионах Латвии.

В ходе встречи президент выразил готовность поддерживать тесный и регулярный диалог с руководством сферы здравоохранения.

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