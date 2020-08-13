Президент: Латвия должна проявить солидарность с соседями, выступающими за демократию и независимость
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

С учетом исторического опыта Латвии в известной степени долг латвийцев — проявить солидарность с гражданами Беларуси, которые выступают за демократию и независимость в своей стране, заявил журналистам президент Эгил Левитс.

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Сегодня он встретился с организаторами вчерашнего митинга в поддержку белорусского народа — Кристиной Желве, Лолитой Чигане, Сандрой Калниете и др.

Президент отметил, что митинг является важным знаком солидарности гражданского общества Латвии с белорусами, и 30 лет назад солидарность была важна и для латвийцев, которые боролись за независимость и демократию.

Левитс выразил надежду на то, что ситуация в соседней стране разрешится таким образом, чтобы Беларусь продолжала свое развитие как независимое и демократическое государство и добрососедские отношения с ней сохранялись и впредь.

Президент также сообщил, что он, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда выступят с совместным заявлением, в котором намерены потребовать деэскалации ситуации в Беларуси, прекратить любое насилие, соблюдать права человека, в том числе на свободу выражения мнения, и начать диалог с белорусским обществом.

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LETA

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LETA

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