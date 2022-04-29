Президент Левитс вложился в финансовые инструменты и накопил полмиллиона евро

Президент Латвии Эгилс Левитс вложил в финансовые инструменты миллион евро, а сбережения главы государства составляют 474 671 евро. Об этом свидетельствует декларация о доходах президента за 2021 год.

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Глава государства задекларировал сбережения в размере 189 794 евро в латвийском филиале Luminor Bank, еще 284 877 евро президент хранит в банке Banque et Caisse D'epargne de L'etat в Люксембурге. Сбережения Левитса за год возросли более чем на 38 000 евро.

В финансовые инструменты президент вложил 1,080 млн евро. Вложения у Левитса есть в шести инвестиционных фондах на общую сумму в 570 610 евро, другие вложения оцениваются в 510 024 евро.

В собственности Левитса — две квартиры в Риге, квартира в Цесисе, два земельных участка в Марупской волости и земля в Энгурской волости. В совместном владении — земля в Риге. В декларации указаны и иные объекты недвижимости, которые не отшифрованы. Один из таких объектов первому лицу государства принадлежит в Энгурской волости, в совместном владении — есть объекты в Риге и Тукумсе.

Из декларации за прошлый год следует, что Левитс получит в виде зарплаты из Государственной президентской канцелярии 71 853 евро. Он задекларировал и иные доходы, полученные от Государственной президентской канцелярии, в размере 4 583 евро и компенсацию в объеме 14 304 евро.

В виде пенсии Левитс получил от Государственного агентства социального страхования 1 496 евро, в виде пенсии из Германии — 1668 евро. Выплаты по процентам в Luminor Bank составили 13 евро.

Президент Латвии получил в 2021 году наследство стоимостью в 270 тысяч евро.

Левитс также задекларировал долговые обязательства в размере 1086 евро, а также финансовые взносы в инвестиционные фонды на общую сумму 203 781 евро. Президент владеет автомашиной Mercedes Benz A160 2009 года выпуска.