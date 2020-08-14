Президент Литвы: мы не можем назвать Лукашенко законным президентом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Белоруссии, так как выборы не были свободными и демократическими.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Белоруссии не было демократических выборов", - заявил Науседа британскому телеканалу Sky News.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Белоруссию.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Белоруссия, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал президент Литвы.

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Белоруссии".

На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Белоруссии совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Предполагается, что министры иностранных дел ЕС обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

президент Литвы Россия Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко Белоруссия Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?