Президент наградил медалями Пуце, Кайминьша, Борданса и Пабрикса

К окончанию срока полномочий 13-го Сейма, президент Эгилс Левитс вручил Президентские медали политикам, которые осуществили важные для латвийского общества реформы, но не продолжат работу в 14-м Сейме. Об этом сообщается на сайте Канцелярии президента.

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Министр обороны Артис Пабрикс получил президентскую медаль за закладку фундамента для создания высокоразвитой латвийской армии.

Министр юстиции Янис Борданс получил медаль за правовые улучшения, а председатель комиссии Сейма административно-территориальной реформы Юрис Пуце – за продвижение в Сейме Административно-территориальной реформы и Закона о самоуправлениях.

Председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш получил медаль за продвижение Закона об исторических землях Латвии и Закона о государственных электронных СМИ и их управлении в Сейме, а также за внесение в государственные памятные дни День памяти национального партизанского вооруженного сопротивления и День государственного языка.