Президент о пособиях за простой: работники не виноваты, что работодатели не платят налоги

Президент Латвии Эгилс Левитс призывает "не сортировать" предприятия по размеру налоговых задолженностей при оценке о возможности предоставления пособия за простой.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Левитс пояснил, что это - не ошибка работника, заплатил ли его работодатель налоги или нет. "Поэтому я сказал бы, что этих людей нужно включить [в число получателей пособий за простой]", - сказал он, признав, что об этом ведутся дискуссии. Левитс уже говорил об этом с премьер-министром, а также планирует обсудить с министром экономики.

Президент также полагает, что следует увеличить максимальный размер пособия за простой (сейчас - 700 евро) для работников с иждивенцами. Он поддерживает и включение в число получателей пособия членов правления предприятий.

Левитс отмечает, пособие за простой - это инструмент, чтобы "перезимовать". "Он распространяется на всех, у кого из-за кризиса сейчас нет работы", - считает президент.

Во понедельник партнеры по коалиции обсуждали проблемы системы пособий по простою. Политикам удалось договориться об увеличении поддержки семьям с детьми и маленьким предприятиям. Во вторник эти решения может официально принять Кабинет министров.

Министр благосостояния Рамона Петравича сообщила, что на время кризиса каждый, кто имеет право на пособие по простою, сможет получить дополнительные 50 евро на каждого ребёнка. Такая же доплата положена всем биологическим и приемным родителям, которые получают кризисное пособие от самоуправления. Оно составляет 80 евро на человека.

Помимо прочего, коалиция планирует позволить получать пособия по простою владельцам и членам правлений маленьких предприятий. На данный момент эти пособия доступны только работникам предприятий, указал премьер-министр Кришьянис Кариньш, однако в Латвии много "маленьких предприятий, семейных предприятий, где есть только два работника".

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. Из-за ограничений многие предприятия оказались в простое и не могут платить зарплату работникам. В связи с этим власти Латвии запустили программу пособий по простою. Они доступны работникам всех предприятий, самозанятым лицам, получателям гонораров, но не были доступны членам правления и владельцам фирм, которые одновременно являются единственными работниками в предприятии.