Президент: пограничная охрана должна быть готова реагировать на потенциальные провокации "Вагнера"
Foto: LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) должна внимательно следить за ситуацией и быть готовой реагировать на возможные провокации со стороны российской частной военной компании "Вагнер", заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, посещая сегодня штаб ГПО в Риге.

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Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе визита Ринкевич лично познакомился с руководством и сотрудниками, обсудил текущую ситуацию на государственной границе и внутри страны.

Президент выслушал сообщение о ходе строительства инфраструктуры на границе Латвии с Беларусью и Россией. Ринкевич посетит границу с Беларусью и Россией 8 августа, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и ходом строительства пограничной инфраструктуры.

"Учитывая ситуацию с безопасностью в нашем регионе, сейчас это особенно важно, потому что попытки нелегального пересечения внешней границы нашей страны никуда не исчезли. Также хотелось бы ознакомиться с повседневными условиями труда и быта пограничников, техническим оснащением и задачами, с которыми ежедневно сталкиваются наши пограничники. Я уверен, что только сильная пограничная охрана с лояльными государству профессионалами является гарантией стойкости нашей страны", — заявил Ринкевич.

Более 100 наемников прибывшей в Беларусь из России ЧВК "Вагнер" выдвинулись к границе с Польшей, сообщил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, вагнеровцы приблизились к Сувалкскому коридору — стратегически важному участку польско-литовской границы протяженностью 100 километров.

"Безусловно, это шаг к гибридной атаке на польскую территорию. Вероятно, наемники будут замаскированы под белорусских пограничников и помогут нелегальным иммигрантам проникнуть в Польшу с целью ее дестабилизации", — сказал польский премьер.

После появления лагерей "вагнеровцев" в Беларуси Польша укрепила свои силы у восточной границы. По расчетам украинских пограничников, в Беларусь прибыли около 5000 боевиков "Вагнера".

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