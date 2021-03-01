Президент: правительство Кариньша себя еще не исчерпало
Foto: LETA

Правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша себя еще не исчерпало, заявил президент Эгил Левитс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент уверен, что каждый министр старается работать на совесть, делать то, что считает наиболее правильным, и члены правительства еще решат, как действовать, чтобы совместно достичь целей.

"Нужно понимать, что они одна команда, и каждый играет в ней свою роль. Необходимо забыть о разногласиях", — сказал Левитс.

Президент уверен, что правительство должно готовиться к третьей волне Covid-19, о которой предупреждают эксперты. По его мнению, смягчать ограничения, что увеличивает контакты между людьми, неправильно. В то же время президент признал, что некоторые вопросы можно скорректировать, в то же время не увеличивая количество контактов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

74

Source

LETA

Tags

Коронавирус TV3 Кришьянис Кариньш Правительство Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€