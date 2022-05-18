Президент предлагает провести выездное заседание правительства в Латгале

Президент Эгилс Левитс направил премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") официальное письмо с предложениями по Латгале, в том числе с призывом провести в Латгале выездное заседание правительства. Об этом Левитс сообщил сегодня на пресс-конференции.

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После встречи с премьер-министром президент сообщил журналистам, что обсуждалась ситуация в Латгале. В апреле президент дважды посетил этот регион.

В ходе визитов он встречался с представителями местных самоуправлений для обсуждения особых проблем Латгале — как экономических, так и связанных с нахождением в приграничье и агрессивной политикой России и Белоруссии.

Президент выразил уверенность, что выездное заседание правительства в Латгале состоится и что правительство уделит региону особое внимание.