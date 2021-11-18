Президент призвал латвийское общество объединиться, невзирая на разные взгляды

Даже в полные беззащитности и удручающие времена, которые порождают нетерпимость и приводят к разделению на "мы" и "они", общество должно быть единым и помнить, что каждый может стать принадлежным к Латвии, сохранив свою свободу и различие во взглядах, сказал в своей речи по случаю празднования 103-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент Эгилс Левитс.

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Он отметил, что в этот праздничный вечер все мы рядом, несмотря на расстояние, которое нас разделяет, потому что день 18 ноября — это обращение ко всем латышам, гражданам Латвии, живущим у себя на родине и по всему миру, всем, кто осознает себя латышом и считает великой ценностью свою принадлежность к Латвии.

Президент напомнил, что 39 членов Народного Совета, которые 103 года назад приняли решение о создании Латвийского государства, были людьми с разными идеалами и представлениями о жизни, среди них были разногласия и острые противоречия, тем не менее они смогли договориться о высокой цели — во имя будущего народа создать свое государство.

"Работая вместе, объединив усилия, мы можем повернуть ход истории в нашу пользу. Победить в борьбе за независимость латвийского государства, взяться за руки в Балтийском пути и, восстановив независимость, реформировать Латвию, превращая ее в современное европейское государство", — сказал президент.

Левит подчеркнул, что мы сильны тогда, когда чувствуем общность, ответственность друг перед другом. Президент подчеркнул, что каждый из нас — часть целого, в котором каждый человек ценен, потому что он принадлежен Латвии, он свой. Левитс выразил уверенность, что народ Латвии может отметить этот праздничный вечер с благодарностью основателям страны и тем, кто ежедневно рядом в радости и печали.

"Желаю, чтобы в 104-м году Латвии у каждого из нас хватило сил выполнять свою работу на честь и совесть! Все мы рядом — в Курземе, Земгале, Селии, Латгалии и Видземе! Во всем мире, где есть латыши. Да благословит Бог Латвию!" — завершил свою праздничную речь президент.