Президент Эгил Левитс призывает молодежь говорить и думать по-латышски, а также заботиться о том, чтобы язык не засоряли заимствования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он распространил обращение с призывом к молодежи стать хранителями латышского языка, так как без латышского языка не может существовать Латвийское государство.

"За признание латышского языка боролись по крайней мере восемь, девять поколений до вас, но у вас особая роль — удержать завоеванное, каждый день употребляя латышский язык и с течением времени модернизируя, совершенствуя его", — сказал президент.

Он признал, что знать иностранные языки необходимо и полезно, но "только на родном языке мы можем выразить словами то, что на самом деле чувствуем".

Глава государства призвал молодых людей помогать своим друзьям, если кто-то говорит, что ему не хватает слов. Возможно, в этой ситуации пригодится забытое старое слово либо можно придумать новое.

Президент призвал молодежь в Латвии и во всем мире снять короткое видео о том, почему каждому близок и дорог родной язык, и поделиться этим видео.