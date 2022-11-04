Президент провозгласил исправленный закон о самоуправлениях

Президент Латвии Эгилс Левитс провозгласил принятый Сеймом после второго рассмотрения закон о самоуправлениях, говорится в публикации Канцелярии президента в социальных сетях.

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Valsts prezidents Egils Levits ir izsludinājis @Jekaba11 pēc otrreizējās caurlūkošanas pieņemto Pašvaldību likumu. Ir izveidots pamats, lai katrā pašvaldībā varētu tapt iedzīvotāju padomes un vietējās kopienas tiktu institucionāli organizētas un pārstāvētas pašvaldības iekārtā. — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) November 4, 2022

В сообщении отмечается, что в законе создана основа для того, чтобы в каждом самоуправлении могли бы формироваться советы жителей и местные общины были бы институционально организованы и представлены в муниципальной системе.

"Дальнейшее будет зависеть от того, как каждое самоуправление будет вводить эту регулировку, насколько умело будет использована включенная в закон свобода действия и насколько мотивированы будут местные общины — насколько активно они будут требовать соблюдения прав, содержащихся в законе, и знать как их использовать со смыслом", — сказал Левитс.

Президент также сделал заявление после провозглашения закона, отметив, что он хочет довести до сведения некоторые соображения по применению 58-й статьи (советы жителей) закона, чтобы он достиг своей цели и способствовал праву местных общин избирать своих представителей в советы жителей.

Как подчеркнул Левитс, во время реализации административно территориальной реформы предложил, что местные общины должны сохранить права самим избирать своих представителей, которые, во-первых, могли представлять интересы местной общины в коммуникации с муниципалитетом и, во-вторых, сами решать вопросы локального значения, касающиеся интересов местной общины.

Такой механизм необходим, чтобы не допустить формирования эффекта окраины в более крупных самоуправлениях и сохранить представительство интересов избирателей максимально похожим на сами местные общины. В ходе разработки закона Левитс вовремя озвучил свою позицию, что обязательно необходимо предусмотреть именно избрание представителей местных общин в волостных или городских советах жителей.

Левитс подчеркнул, что согласно 58-й статье в самоуправлении могут создаваться консультативные органы самоуправления — советы жителей, которые обеспечат представительство интересов жителей местных сообществ и развитие территории самоуправления, содействуя взаимному сотрудничеству и согласованности действий жителей на общее благо.

Президент поясняет, что закон не только наделяет самоуправления правом создавать советы жителей, но по сути возлагает на них обязанность по созданию таких консультативных органов.

Как сообщалось, 20 октября Сейм повторно принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях, внеся в него поправки, касающиеся советов жителей, в соответствии с предложением президента.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года.