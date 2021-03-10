Президент: решение правительства о стабилизирующих мерах — адекватное
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Концептуальное решение правительства по ограничениям из-за Сovid-19 — адекватное и уместное, заявил президент Эгил Левитс журналистам после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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Президент отметил, что правительство планирует стабилизирующие меры, и положительно отозвался о работе группы по оперативному управлению, которая подготовила ряд альтернатив. Один вариант подразумевал локдаун, другой — смягчение мер, третий — оставить все закрытым, четвертый предусматривал стабилизирующие, точные и гибкие меры, адаптированные к каждой ситуации. Кроме того, эти предложения могут быть немного скорректированы позже, добавил Левитс.

По его мнению, эти меры также дают определенную перспективу — если ситуация будет улучшаться, меры безопасности могут быть смягчены. Президент считает подход правительства правильным и поддерживает его.

Левитс сообщил журналистам, что с премьер-министром обсуждались вопросы стабильности правительства, ситуация в коалиции и правительстве. По словам президента, Латвия сейчас находится в разгаре кризиса, и в таких условиях было бы неразумно менять правительство.

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