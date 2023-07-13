Президент Ринкевич ожидает радикальной смены курса от коммерческих банков

Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с главой Банка Латвии Мартиньшем Казаксом. Глава государства дал понять, что ожидает радикального изменения курса со стороны латвийских коммерческих банков, а также активных действий Банка Латвии и правительства по улучшению доступности финансовых услуг.

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В ходе встречи Ринкевича и Казакса, особое внимание было уделено ситуации в сфере кредитования, последним макроэкономическим прогнозам, а также дальнейшему сотрудничеству между президентом и Банком Латвии. Об этом сообщила специалист медиа-центра Президентской канцелярии Элина Креса.

Обсуждалась текущая ситуация в сфере кредитования — высокая стоимость кредитования и слабая заинтересованность латвийских коммерческих банков в выдаче кредитов, что не способствует развитию народного хозяйства и повышению конкурентоспособности.

Президент Банка Латвии представил последние макроэкономические прогнозы. Они показывают, что инфляция в Латвии начала снижаться, и ожидается, что эта тенденция сохранится. В то же время показатели инфляции в еврозоне по-прежнему выше оптимального уровня.