Президент в канун православного Рождества пожелал верующим согласия с близкими
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Эгил Левитс пожелал православным и староверам Латвии в канун Рождества согласия с близкими людьми.

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Президент разместил поздравление в твиттере, пожелав Латвийской православной церкви (ЛПЦ) и верующим светлого праздника Рождества Христова с обретением внутри себя согласия со своими близкими, благодарности и доброты.

"Пусть новый церковный год сопровождается добрыми помыслами и сердечной мудростью! Желаю умиротворенного Рождества и благодатного 2022 года!" - написал Левитс.

Православное Рождество отмечается 7 января. В Латвии его празднуют почти 400 000 верующих.

Как сообщили в ЛПЦ, в праздник Рождества Христова утром 7 января в Христорождественском соборе Риги пройдут две божественные литургии - раннюю литургию в 6:30 и праздничную божественную литургию в 9:00 отслужит митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

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