Президент вложил в финансовые инструменты почти миллион евро
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс накопил 436 222 евро, что на 145 393 евро больше, чем в предыдущем году, а в финансовые инструменты вложил более 800 000 евро, свидетельствует поданная президентом декларация о доходах должностного лица за 2020 год.

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Президент декларировал накопления на сумму 325 263 евро в латвийском филиале Luminor Bank и 110 959 евро в Banque et Caisse D'epargne de l'etat в Люксембурге.

В финансовые инструменты у президента вложено 811 439 евро — 294 091 евро в четырех инвестиционных фондах, а другие инвестиции составляют 517 346 евро.

В совместной собственности у президента в Риге имеется земельный участок и недвижимое имущество. Также ему принадлежат еще два земельных участка и здания в Риге, два участка земли и здания в Энгурском крае. Левитсу принадлежат две квартиры в Риге, одна квартира в Цесисе, два участка земли в Марупском крае и недвижимость в Энгурском крае.

В качестве зарплаты в канцелярии президента Левитс в прошлому году получил 71 520 евро, проценты от Luminor Bank составили 266 евро. В виде компенсации от Суда ЕС он получил 181 610 евро, пенсии в Германии — 696 евро. В наследство от Даце Валды Осе президент получил 201 495 евро. У президента имеются долговые обязательства на сумму 5495 евро.

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LETA

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