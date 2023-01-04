Президентские выборы могут стать решающим фактором для стабильности правительства

Одним из важнейших внутриполитических событий 2023 года в Латвии станут президентские выборы. Главным образом потому, что это может оказать существенное влияние на стабильность второго правительства Кришьяниса Кариньша, пишет со ссылкой на Nra.lv агентство LETA.

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Конституция Латвии не наделяет президента большими полномочиями, однако, номинально будучи первым лицом государства, он в определенные моменты может оказывать решающее влияние на политические процессы.

Это тем более важно, что президент обладает исключительным правом выдвигать главу правительства и почти исключительной возможностью требовать роспуска Сейма. До 28 мая 2011 года, когда тогдашний президент Валдис Затлерс издал приказ № 2, возможность роспуска Сейма воспринималась как формальность, но после данного прецедента уже не снимается с политической повестки дня.

Даже в латентной форме она может возродиться в любой момент, и политики должны это учитывать. Для политиков любые выборы — огромный стресс, концентрация сил и ресурсов. Если политики успешно прошли эту нелегкую процедуру, у них нет никакого желания повторять ее досрочно. Поэтому страх перед даже гипотетическими досрочными выборами удерживает политиков от необдуманных и авантюрных шагов.