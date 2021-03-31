Президентствующая в ЕС Португалия предложила перераспределить дозы вакцины Pfizer в пользу Латвии

Президентствующая в ЕС Португалия предложила перераспределить 3 млн вакцин BioNTech/Pfizer в пользу стран с высокими рисками заражения Covid-19 и низкими темпами вакцинации, сообщает LETA со ссылкой на издание Politico. Латвии в рамках перераспределения досталось бы 376 689 доз.

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Ещё 7 млн доз Португалия предлагает солидарно распределить по остальным странам ЕС. Предложение прозвучало во время дебатов о том, как разделить запланированные до 30 июня 10 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Это часть более крупной закупки на 100 млн доз.

Португалия предложила 1 151 889 доз выделить Болгарии, 584 009 - Хорватии, 41 553 - Эстонии, 376 689 - Латвии, 602 921 Словакии и 142 940 доз уйдут Чехии. Эта поставка позволит странам до конца второго квартала вакцинировать 45% своего населения.

Дипломаты ЕС планируют обсудить это предложения сегодня.