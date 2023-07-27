При президенте может снова появиться совет по делам нацменьшинств

В канцелярии президента Латвии Эдгара Ринкевича неофициально сообщили Латвийскому радио, что рассматривается возможность возобновления Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвийской республики, однако пока рано говорить о его функциях или составе.

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Председатель Латвийского общества русской культуры Елена Матьякубова, которая была в составе нескольких советов, считает, что совет как форма диалога себя не изжил.

"Разговоры нужны всегда. Разговоры нужны в семье, когда начинаются какие-то трения и непонимания. Надо все проговаривать, надо все обсуждать.Мне кажется, это самый эффективный (на сегодня я не вижу другой формы) [способ], как можно понять, услышать, почувствовать боль, переживания кого-то другого", — цитирует ее портал Rus.Lsm.lv.

В свою очередь, философ, доцент и ведущий исследователь Латвийского университета Игорь Губенко подчеркнул важность обращения государства к тем группам общества, который могут не во всем следовать его официальной позиции, и то, что с этими группами общества не ведется диалог. Он привел в пример вопрос сноса памятника в Задвинье. "По сути, из официальных лиц, единственный, кто каким-то образом высказался, скажем так, в адрес русскоязычного сообщества, для части которого этот памятник был очень значим, это был [уже бывший] мэр Риги [Мартиньш] Стакис", — отметил философ.

Консультативный совет по делам нацменьшинств при президенте Латвийской республики был упразднен предыдущим президентом Эгилом Левитсом.