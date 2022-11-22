При проверке сирен тревоги две сирены не сработали

Во время проверки сирен выяснилось, что 162 из 164 сирен работают без каких-либо помех. Для сравнения, при прошлой проверке, 28 июня 2022 года, технические неполадки были констатированы в 21 случае.

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Утром 22 ноября Государственная пожарно-спасательная служба проводила проверку сирен тревоги, чтобы выявить возможные неполадки. Украинским беженцам, которые находятся на территории Латвии, прислали смс о том, что это проверка сирен и не нужно пугаться.

На номер 112 поступило 42 звонка от жителей, которые не получили информацию о запланированной проверке сирен или хотели сообщить, что сирены не работают.

В мае этого года Кабмин решил выделить 852 000 евро на модернизацию системы и покупку новых сирен.