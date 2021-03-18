При возвращении наземным транспортом из третьих стран нужно сдать тест на Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

При возвращении наземным транспортом из третьих стран нужно будет пройти тест на Covid-19 и уйти на самоизоляцию, постановил Кабинет министров в четверг.

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Ранее правительство постановило, что с 17 марта, возвращаясь из поездки в третью страну воздушным транспортом, человек должен пройти тест на Covid-19 за свой счет и уйти на самоизоляцию.

Так как это решение относилось к воздушному транспорту, правительство в четверг уточнило требования для въезда в Латвию из третьих стран по суше.

При возвращении из неважной поездки в третью страну человек должен сделать тест на Covid-19. Если тест отрицательный, в течение десяти дней нужно соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

Если тест положительный или не сдан, следует немедленно отправиться в обязательную изоляцию в гостиницу.

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LETA

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